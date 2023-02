gIANMARIA: vero nome e significato del brano di Sanremo ‘Mostro’

Da X Factor a Sanremo Giovani, gIANMARIA domani canterà sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2023 e si esibirà subito dopo Anna Oxa. Gianmaria Volpato nel singolo che ha deciso di portare al Festival canta della solitudine e del suo ultimo anno, in cui si è dedicato completamente alla musica, lasciando tutto il resto in secondo piano (e questo l’ha fatto sentire un ‘Mostro’).

“Avevo ipotizzato di andare a Sanremo un anno fa dopo X Factor, ma avevano già scelto il cast e quindi non era più possibile. Adesso ho l’album in uscita e un pezzo secondo me bellissimo per Sanremo. Il brano è molto più maturo dei precedenti e si chiama Mostro. La canzone parte con un piano voce in cui si crea una sorta di intimità con l’ascoltatore e poi viene spezzato questo silenzio e arriva il ritornello in cui mi arrabbio un po’. Poi entra il ritmo e la batteria e resta tutta ritmata la canzone.

A livello di testo faccio delle mie considerazioni personali e il concetto è ‘mi sono dedicato così tanto alla musica che ho tralasciato aspetti fondamentali dalla vita perché non ho più visto e sentito nessuno’. Tutto ruota su dei dubbi esistenziali che mi sono fatto in questo periodo. – ha dichiarato il cantante ad All Music Italia – In una frase della canzone dico ‘ora che tu sorella mia sei madre dimmi se siamo ancora fratelli’, perché ho perso anche il momento in cui è nata mia nipote. Così ho pensato di essere un mostro e poi ho capito che non è così davvero.

Il pezzo è completamente autobiografico. L’ho scritto basandomi sulla solitudine dell’ultimo anno, quando vivi senza genitori cambia un po’ tutto. Inoltre questo brano ha dentro tutti gli altri brani del disco, li rappresenta”.