A parte Sophie Codegoni e i loro limoni, Gianmaria Antinolfi al GF Vip ha legato moltissimo anche con Miriana Trevisan e Aldo Montano. L’imprenditore napoletano però rischia di perdere uno dei suoi due amici il 13 dicembre. Lo sportivo infatti ha detto che la prossima settimana – con lo scadere del contratto – lascerà la casa di Cinecittà ed è sicuro della sua decisione. Questa scelta di Aldo ha mandato in crisi Antinolfi, che ieri sera è scoppiato a piangere con Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

“Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio”.