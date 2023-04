gIANMARIA nel nuovo singolo Disco Dance: “Ho fatto impersonificare il mio lato femminile”

In questi giorni non è tornata in radio solo Emma con Mezzo Mondo, ma anche il “suo” gIANMARIA con Disco Dance, brano inciso in collaborazione con Francesca Michielin.

In Disco Dance (“con questo titolo spero di spiazzare l’ascoltatore”), gIANMARIA parla di una ragazza di nome Viola, che è il suo lato femminile.

Anche la cantante ha detto la sua:

“Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene” – ha dichiarato Francesca Michielin – “Collaborare con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune.

Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. Disco Dance è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti”.