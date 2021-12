Dopo due mesi di tira e molla la corda si è spezzata. Ieri notte Gianmaria Antinolfi ha “lasciato” Sophie Codegoni. Il motivo ufficiale è che la ragazza non è ancora sicura di volere una relazione e lui si è stancato, ma la realtà è che il napoletano è ferito perché l’ex tronista ha ammesso di essere interessata al nuovo arrivato, Alessandro Basciano. Ma il vero colpo di scena è che dopo settimane in cui se ne sono dette di tutti i colori, Gianmaria e Soleil sono tornati bff. Lui dopo aver scaricato Sophie le ha addirittura detto: “Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre“.

“Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me. A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta.

Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”.