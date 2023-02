gIANMARIA, il tatuaggio sul petto dedicato al padre: “Sarebbe pronto a tornare a lavorare in un bar”

Nato a X Factor, gIANMARIA ha conquistato il cuore di molti grazie al Festival di Sanremo che ha raggiunto vincendo Sanremo Giovani lo scorso dicembre.

Al Teatro Ariston ha presentato Mostro un brano che parla di solitudine e come dichiarato da lui la canzone “è una sorta di analisi di uno stato d’animo prodotto da contraddizioni interiori: da una parte, la frenesia della gioventù di darsi da fare per costruire la propria strada e rincorrere i propri sogni, dall’altra la sensazione di non riuscire a tenere insieme la crescita personale con gli affetti di sempre“.

Proprio al Festival di Sanremo in molti si sono accorti di un tatuaggio che gIANMARIA ha sul petto: si tratta della scritta ‘Christian’, ovvero il nome di suo padre.

gIANMARIA, suo padre a DiPiù: “Sarebbe pronto a tornare a lavorare in un bar”

Questa settimana proprio Christian Volpato – padre di gIANMARIA – ha così parlato del loro rapporto:

“Tra di noi in passato ci sono state incomprensioni. Gianmaria ha sempre avuto un carattere molto chiuso e riflessivo, osserva molto, incamera quello che ascolta e non tira fuori quello che ha dentro. E io, da padre, forse in passato ho trascurato queste sue caratteristiche. Per questo si era creata una frattura andata avanti per un po’. Poi, paradossalmente, la separazione tra me e mia moglie ha in un certo senso cambiato le cose. Dopo la separazione mi sono tolto i panni del genitore intransigente con cui ho provato a parlare a Gianmaria da pari a pari. […] Lui piano piano ha capito e ha cominciato a parlarmi del suo malessere e delle sue difficoltà ad accettare una vita che in quel momento non gli piaceva. Così si è rinsaldato un rapporto che rischiava di incrinarsi seriamente”.

L’uomo ha poi concluso: “Gianmaria ha la testa sulle spalle sarebbe pronto a tornare a un lavoro normale in un bar o in una pizzeria come faceva quando fu selezionato per X Factor“. Insomma, se non volete che gIANMARIA torni a lavorare in un bar, stream Mostro on Spotify.