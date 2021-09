Lunedì notte dopo la terza puntata del GF Vip Gianmaria Antinolfi ha dichiarato di voler querelare Soleil Sorge ed ha aggiunto che avrebbe abbandonato il reality nelle successive 24 ore: “Adesso vado in confessionale e dico che i miei legali devono far partire una denuncia, sono serissimo. L’ho sempre trattata come una principessa e lei dice che sono uno stalker?! Ragazzi me ne vado proprio, domani mattina vedete che me ne andrò. Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil“.

Gianmaria Antinolfi: “Sabato me ne vado dopo la puntata”.

L’imprenditore napoletano evidentemente ha cambiato idea, visto che è ancora nella casa del GF Vip. Questo però non significa che voglia restare nel programma. Ieri sera infatti Gianmaria Antinolfi ha confidato ad Amedeo Goria l’intenzione di voler abbandonare il gioco. Sembra che a pesare su questa decisione sia stata la situazione che si è venuta a creare con Soleil e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una domanda ricevuta nella social room: “Hai altri argomenti oltre che Soleil?“.

Comunque si accettano scommesse, dite che Antinolfi lascerà davvero il GF Vip dopo la puntata di stasera? Secondo me…

Faccia a faccia con le domande che arrivano direttamente da VOI! Avete stuzzicato i nostri VIPPONI con domande davvero niente male… #GFVIP pic.twitter.com/SS6Zx7kyBv — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 23, 2021

Gianmaria ad Goria : domani in puntata definirò la mia situazione con Soleil e sabato tornerò alla mia vita , a fare il mio lavoro , me ne vado ! #gfvip pic.twitter.com/djkW5xawty — 🫐MIRTILLA MALCONTENTA🫐 (@ALEXA_MOOD) September 23, 2021

Amedeo che dice “io posso stare qua massimo un mese…un mese e mezzo…” e Gianmaria che vuole uscire venerdi per poter essere dalla fidanzata il sabato? …E VIA DI CENSURA DALLA REGIA. SONO CONFUSA MA NEANCHE PIU DI TANTO.#GFvip — ► OrionChaos .✨🥑✨ (@OrionChaos) September 23, 2021

Ma perché proprio sabato vuoi abbandonare Gianmaria?

Puoi farlo anche ora, subito, in questo istante o anche domani così annullano il televoto. #gfvip — marta 🇮🇹 (@martaxxofficial) September 23, 2021

Non Gianmaria che vuole tornare alla sua vita da sabato ⚰️ #GFvip — violet (@violet_blue9) September 23, 2021