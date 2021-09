Non soltanto Belen Rodriguez e Dayane Mello, Gianmaria Antinolfi ha avuto un flirt anche con Soleil Sorge. Poco fa l’imprenditore napoletano ha confessato a Raffaella Fico e Carmen Russo di aver provato dei sentimenti per la gieffina.

“Non è che eravamo fidanzati, però c’è stato qualcosa tra noi. Abbiamo iniziato a frequentarci. Poi io ho iniziato a sentire delle cose per lei. Dopo 3 o 4 mesi ho provato qualcosa. Da sc***micii ha iniziato a diventare una cosa più importante. Io mi sono aperto con lei e lei con me. Nella sostanza era una relazione ma nella forma lei non voleva una relazione. Anche se stavamo insieme lei diceva ‘No, non siamo fidanzati, io non sono pronta ad un fidanzamento nella mia vita’. Sono stato innamorato di lei, ma adesso ho un’altra relazione da poco”.

Molti telespettatori sono convinti che Gianmaria Antinolfi provi ancora qualcosa per Soleil, nonostante lui abbia una nuova compagna da due mesi. Quello che è certo è che nella casa del GF Vip c’è un altro ragazzo interessato alla Sorge.

Tommaso confessa a Gianmaria Antinolfi: “Mi piace Soleil”.

Ieri notte Tommaso e Gianmaria sono rimasti per un po’ soli in camera ed hanno parlato di ragazze. Eletti ha rivelato di essere interessato alla Sorge: “Chi mi piace tra le ragazze qui? Oddio io fuori ho una situazione. Ho una ragazza che vorrei conoscere meglio quando esco, poi non si sa mai. Sophie Codegoni? No lei non mi piace sono serio. Comunque a me non attirano soltanto le ragazze grandi, ma anche quelle giovani. L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza“.

Mi spiace per Tommaso, ma ho molti dubbi che possa avere delle speranze con Soleil.

Tommaso che confida a Gianmaria “L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza”. Lo stesso Gianmaria che le muore dietro. In tutto ciò lei è in stanza con entrambi. #GFVIP pic.twitter.com/NOufQFHb0n — Paola. (@Iperborea_) September 14, 2021

Io cosi ##GFvip pic.twitter.com/2irIYbc4BA — Antony (@Antony20503042) September 14, 2021