Gianmaria Antinolfi si ritirerà dal Grande Fratello Vip a causa di alcuni impegni lavorativi (come anticipato da Soleil Sorge durante una nomination e confermato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi)? La decisione il gieffino deve ancora prenderla, ma per suo fratello Francesco Perillo potrebbe restare in Casa.

“In realtà mio fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi. Ma grazie ad un proficuo dialogo con il suo datore di lavoro, gli è stato concesso altro tempo. Adesso effettivamente il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta. Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori”.

A spingerlo a restare potrebbe essere anche Federica Calemme, con cui ha un mezzo flirt nella casa. “Mezzo” perché lei stessa ha dichiarato di “non essere presissima da lui“.

Federica Calemme: “Non sono presissima da Gianmaria, non dico wow” https://t.co/2AXoGgc4Ep #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 11, 2022

Francesco e Gianmaria sono fratelli (da parte di mamma) e per questo motivo conosce molto bene i suoi gusti anche in ambito femminile.

“Credo che mio fratello sia la rivelazione di questa edizione, prima si è avvicinato a Sophie, poi a Federica. Credo comunque che Sophie non facesse per lui, Federica è molto più matura, più bella e poi sono entrambi di Napoli!”.

Gianmaria Antinolfi si ritirerà nelle prossime puntate?

Nonostante il fratello sostenga il contrario, Gabriele Parpiglia – a Casa Chi – qualche giorno fa ha sganciato questa bomba: