Nonostante abbiano avuto una storia e siano stati amici, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al GF Vip proprio non riescono ad andare d’accordo (e la colpa è soprattutto di lei). Ieri l’imprenditore napoletano è entrato in camera di Davide e Soleil, dopo essere stato invitato da Silvestri. Quando la Sorge se n’è accorta, ha chiesto al coinquilino di abbandonare la stanza: “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza. Non voglio la tua energia qui vai via grazie. E non entrare più qui dentro cortesemente“.



Soleil non può chiedere gentilmente a Davide e Gianmaria di uscire dalla camera per le energie negative però Davide può nominare Soleil per avergli trasmesso energie negative ma è un circo…

#gfvip pic.twitter.com/R8Qou7yhBV — Vale ♐️ (@afiresign_) December 16, 2021

Gianmaria Antinolfi si sfoga contro Soleil.

Una volta abbandonata la stanza di Soleil, Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Miriana Trevisan. Il gieffino ha raccontato quanto accaduto pochi minuti prima.

“Ero in camera di Davide, perché mi aveva chiesto lui di andare a parlare in tranquillità. Entra lei e mi dice ‘ma no, che cosa ci fai tuo qui? Te porti energie negative, vattene da questa stanza’. Io e Davide sconvolti. Poi le ho detto ‘quella che porta le energie negative in questa casa sei tu’. E ragazzi quella non è la sua stanza, ma anche di Davide. Come se entrasse qui e io la sbattessi fuori. Quella ragazza è di una maleducazione assurda, ha un’arroganza fastidiosa, una mancanza di rispetto.Ha questo lato brutto che viene sempre fuori. Per me è proprio un corpo avulso di questa casa. Sole ha un atteggiamento infantile e prepotente. Da qui in avanti la tratterò con indifferenza. […] Come si permette di dire che porto energie negative? Sono parole pesanti da dire ad una persona”.

Quando sento parlare di ‘energie negative’ la mia mente vola a Valeria Marini e Pamela Prati che riempiono di sale e acqua santa la stanza in cui dormiva Mariana Rodriguez.

Gianmaria, Davide e Miriana gli unici che ci vedono bene. Soleil non riuscirà a passe per vittima con me.

In nessun altro caso come questo, le cose si fanno in due e pure i teatrini.🤡

#gfvip pic.twitter.com/mhJahPjuPS — LaPieradelGF (@Alessan20316061) December 16, 2021