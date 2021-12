Gianmaria Antinolfi ed Alessandro Basciano hanno litigato durante la diretta del Grande Fratello Vip a causa delle nomination. Chiamati nella led room per le nomination palesi, il napoletano ha fatto il nome di Basciano davanti a tutti. “Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Ora lo nomino però“.

Alessandro Basciano ha ingoiato, ma al termine delle nomination ha sbottato contro Gianmaria Antinolfi. Chiamati all’ordine da Alfonso Signorini, Gianmaria ha precisato: “Alessandro l’ha presa male perché l’ho nominato. Ma sinceramente gliel’ho detto, abbiamo iniziato il nostro rapporto ieri sera“. “Sei incoerente e porti rancore“, la secca replica di Basciano, “Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti, gioca“.

Dopo la tempesta, la pace. A scriverlo il sito del GFVip.

“La nomination ricevuta da parte di Gianmaria ha lasciato l’amaro in bocca ad Alessandro che, alla luce della lunga e profonda conversazione che aveva avuto con lui solo ieri sera, non si aspettava di riceverla proprio da parte sua”. – si legge sul sito del GrandeFratelloVip – che continua: “Il rapporto tra loro, dopo i primi giorni di conoscenza, si era allentato proprio a causa del rapporto nato tra Alessandro e Sophie ma entrambi hanno dimostrato di poterci passare sopra avendo tutte le intenzioni di coltivare la loro amicizia.

“Capisci la mia posizione, avrei potuto fare anche io lo stesso” dice Alessandro, spiegando di non aver fatto lo stesso votandolo proprio per il valore che ha dato alla loro lunga conversazione in sauna: “Se vuoi la guerra ci divertiamo, ma al livello umano abbiamo parlato da uomini”. “Io queste cose non le faccio, non la prendere sul personale” dice Gianmaria, spiegandogli di non averlo fatto con cattiveria ma solo perché non aveva altre ragioni per nominare gli altri. I due risolvono la questione con un abbraccio e sembrano intenzionati a proseguire la loro conoscenza mettendo una pietra sopra l’accaduto”.