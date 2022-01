Nonostante nella casa del GF Vip l’abbiamo visto faticare e prendere dei pali prima di arrivare al limone con Sophie Codegoni e Francesca Salemme, Gianmaria Antinolfi a settembre ha varcato la porta rossa come ‘il latin lover di Napoli’. L’imprenditore campano infatti ha avuto dei flirt con diverse ragazze più o meno popolari, da Belen Rodriguez e Dayane Mello a Soleil Sorge. E della bella argentina ha parlato la madre del ragazzo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Esmeralda Vetromile ha confessato che Gianmaria Antinolfi voleva un figlio da Belen: “A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. É così che si è trovato catapultato in questa situazione“.

Figli e Rodriguez a parte, Esmeralda ha rivelato che Gianmaria presto lascerà il GF Vip (ma questo lo sapevamo già): “Se tornerà al suo lavoro presto? Sì da tempo è impegnato come manager nel campo della moda. E credo che ancora di più ora ha compreso che questa è la sua strada“.

Gianmaria ha appena detto a Sophie che abbandonerà..

C è un intervista della mamma che conferma che lascerà la casa..

La madre di Gianmaria Antinolfi e la frecciatina a Soleil Sorge.

Se Esmeralda su Belen ha speso delle belle parole, a Soleil ha lanciato una shade: “Intorno a lui ci sono state tre ragazze, con tre identità diverse. La sua ex Soleil che ci ha un po’ marciato , lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Poi Sophie e anche Federica“.

Su Francesca invece il giudizio per adesso è sospeso: “Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale. Cala nella donna che ha davanti quello che lui vorrebbe trovarci. Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente“.

La mamma di Gianmaria ha perfettamente ragione. Anche a me sembra che il gieffino cerchi a tutti i costi una storia. Nel giro di 3 mesi al GF Vip c’ha provato prima con Soleil, poi con Sophie e alla fine con la Salamme.