Giornate difficili per Gianmaria Antinolfi, da una parte Sophie gli ha rifilato un palo e non vuole saperne di avere una storia con lui e dall’altra Soleil Sorge e Alex Belli lo “prendono in giro”.

Una frase infelice di Soleil ha indispettito lo staff dell’imprenditore napoletano, che ha anche chiesto che il GF prenda provvedimenti. Oggi però anche Alex Belli si è scagliato contro il coinquilino e mentre parlava con Davide e Soleil ha detto: “Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh,fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine, oh fidati è da American Psycho“.

Gianmaria Antinolfi, la famiglia parla di avvocati e possibili denunce.

Poco fa la famiglia di Gianmaria Antinolfi ha pubblicato un nuovo comunicato sul profilo Instagram del gieffino. I familiari del concorrente del GF Vip affideranno i video incriminati a degli avvocati, così da capire se Gianmaria avrà la possibilità di procedere legalmente.

“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona! Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo. Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente. Ma, ad ogni modo, sarà lui una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio.

Vi ringraziamo del vostro supporto. La famiglia di Gianmaria Antinolfi.”

La famiglia Antinolfi in questo momento…

Ecco anche una clip choc in esclusiva dello “staff” di Gianmaria…