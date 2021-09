La discussione fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge è durata tutta la notte e poco prima di andare a letto l’italo-americana ha rinfacciato all’ex di avere “un segreto”.

“Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?“. Il gieffino, preso alla sprovvista, ha replicato: “Non ne sapevo niente l’ha detto lui!“, ottenendo una contro risposta dalla Sorge: “L’ha detto il tuo agente! Il tuo agente!“.

Soleil Sorge affossa Gianmaria Antinolfi: “Si è messo con Belen solo perché più famosa di Dayane, ora ha puntato Sophie per farsi una storiella” https://t.co/DZXCnqJBVU #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 21, 2021

Ma di che segreto parla? Cercando su Google “Gianmaria Antinolfi segreto” effettivamente escono numerosi articoli datati 12 settembre (il giorno prima che iniziasse il Grande Fratello Vip) in cui a Casa Chi è stato dichiarato:

“Antinolfi nella Casa nasconde un segreto che scopriremo pian piano. Inoltre abbiamo anche un altro scoop: lo scorso anno Antinolfi era stato contattato per entrare in corsa al Grande Fratello, pensate un po’ al posto di chi? Di Andrea Zenga. Immaginatevi cosa sarebbe potuto succedere! Ma Antinolfi lo scorso anno ha rifiutato: quest’anno il playboy 3.0 è pronto a entrare. […] Attenzione, l’imprenditore napoletano non ha fatto breccia solo nel cuore di Belen ma anche di altre di altre bellissime showgirl”.

Che segreto sarà?

Anche Roger Garth, volto televisivo visto ultimamente nello studio de L’Isola dei Famosi in qualità di amico di Ubaldo Lanzo, ha scritto su Instagram sotto un post di Biccy: “Lui [Gianmaria, ndr], non può replicare come vorrebbe solo perché ha paura di un’altra verità che forse uscirà fuori più in là“.

Una storia, un segreto, un’ex fidanzata ritrovata in Casa. Qualcuno sente delle vibes di Massimiliano Morra?