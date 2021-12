Pensate che la “coppia” formata da Alex Belli e Soleil Sorge stia diventando noiosa tra i continui tira e molla, litigi e ritorni di chimica artistica? Bene, c’è qualcuno che li supera. Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono avvicinati e mollati almeno tre volte, fino al distacco totale, con tanto di frasi pesanti e cattiverie dette da entrambe le parti. Eppure ieri sera è arrivato il colpo di scena. Durante un party – tra un drink e l’altro – i due gieffini si sono riavvicinati, hanno ballato, scherzato e flirtato, alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. Ma in quella camera tutto hanno fatto tranne che dormire. Dopo un po’ di coccole, bisbigli e qualche risatina di imbarazzo, l’ex tronista e l’imprenditore napoletano si sono messi sotto le coperte e dai movimenti era chiaro che stessero limonando.

La conferma è arrivata quando Gianmaria Antinolfi è uscito dal letto per andare in cucina a prendere una bottiglia d’acqua. A quel punto Sophie ha chiamato Lulù Selassié e le ha confessato: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“.

comunque Sophie si nota proprio che sotto sotto è una ragazzina di 19 anni, anche il modo in cui si approccia a Gianmaria sotto le coperte è molto soft e tenero, se non fosse per la sua immaturità avrei potuto anche shipparli, Gian è proprio sotto un treno per lei #gfvip pic.twitter.com/0uaUVhMvjR

Soltanto una settimana fa la Codegoni ha attaccato duramente Gianmaria dicendo che tra loro non ci sarebbe stato più nulla.

“Vai a raccontare che stamani ti guardavo con occhi dolci. Io non ti voglio lo capisci? La verità è che ti ho fermato e ti ho dato un altro palo. Forse per vendicarti vai in giro a raccontare bugie. Ti ho anche tolto la mano che mi stavi dando. Tra me e te non potrà mai esserci niente lo capisci adesso?

Ti fai i castelli in aria Gianmaria! Ripigliati! Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te. Sei veramente schifoso Gianmaria. Io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria. Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte. Ti ho preso la mano per dirti che non volevo illuderti e tu racconti chissà cosa. Ogni volta racconti cose in giro che non sono vere. Te lo dico adesso in modo cafone, visto che con la gentilezza non funziona, molla perché non voglio avere a che fare con te. Io per te in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati. Falso e illuso”.