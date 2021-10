Sophie Codegoni nelle scorse settimane si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi. In questi giorni però l’ex tronista ha firendzonato il coinquilino ed è stata chiarissima.

“Non mi piace da nessun punto di vista. Era un’attrazione dettata da tante cose che non sto qui a spiegare. Lui è un bel ragazzo, ma finisce lì. Dico questo perché sono sicura che non è quello giusto per me. Sono sicura, l’indecisione che ho avuto era frutto di altre cose, sono da un mese qui e lui è indubbiamente un ragazzo carino. Poi non mi voglio mettere in nessun triangolo, non ne ho voglia, quindi lo lascio volentieri a Soleil se lo vuole. Specifico che non è il mio ideale né esteticamente, né caratterialmente, non potrebbe esserci nulla”.