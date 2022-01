Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo, nonostante a dicembre hanno accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip, lo lasceranno anzitempo non concorrendo per la vittoria finale.

Entrambi lo abbandoneranno per motivi di lavoro e lo faranno nelle prossime puntate in onda di lunedì. Il nuotatore lascerà la Casa nella puntata di lunedì 17 gennaio e lo farà – come già sappiamo – per tornare ad allenarsi. Avendo perso molta massa muscolare in questi mesi ora ha bisogno di recuperare la forma fisica in previsione delle prossime paralimpiadi che si terranno a Parigi.

L’imprenditore, invece, abbandonerà la Casa lunedì 24 gennaio per motivi lavorativi. Gabriele Parpiglia a Casa Chi lo aveva anticipato: “se non lascia la Casa perderà il suo lavoro” e questa notizia è stata confermata da lui stesso a Manila Nazzaro.

“Vado via il 24, non ce la faccio più. Il primo febbraio devo tornare a lavoro, l’ho promesso a molte persone. Ho dato la mia parola, devo farlo”.

Manuel Bortuzzo si ritirerà e non pagherà alcuna penale, parla il padre #GFVIP https://t.co/BN4I45GcNn — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 4, 2022

Come prenderanno Lulù Selassié e Federica Calemme Francesca Salemme questi loro ritiri?

Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo confermano il loro ritiro: il 17 ed il 24 gennaio

Con la loro uscita in casa rimarrebbero solo Alessandro Basciano, Davide Silvestri, Kabir Bedi, Giucas Casella, Giacomo Urtis e Barù a riempire la quota blu del cast, per questo motivo Alfonso Signorini avrebbe pensato a dei sostituti.

Fra i contattati per prendere il loro posto ci sarebbero Andrea Denver, come da me anticipato, ed uno (o entrambi) i fratelli Onestini. Al momento però né Andrea, né Luca, né Gianmarco hanno firmato il contratto.