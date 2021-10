Gianmaria Antinolfi stamani ha fatto una confessione molto privata su una sua ex ragazza. Il gieffino si è appartato con Manila Nazzaro, Aldo Montano e Jessica Selassié ed ha rivelato che una sua ex gli ha confessato di essere rimasta incinta ed è volata in Argentina. Pare che Gianmaria si sia anche offerto di prendersi la responsabilità del bambino, ma che abbia lasciato la donna libera di scegliere cosa fare. La compagna di Gianmaria Antinolfi era ancora legalmente sposata.

“Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’alta persona passi male quindi scegli tu’. Questo le ho detto”.

#gfvip Gianmaria ha raggiunto la tipa in Argentina perché era incinta, figlio di Gian, lui ha detto devi decidere tu ma qualsiasi decisione prendi io ci sono” Comunque mettiamolo al rogo visto che ci siamo — Aurora (@Aurix957) October 30, 2021

Jessica Selassié contro Gianmaria Antinolfi: “Se arriva Belen lo distrugge”.

Prima che l’ex di Belen e Dayane finisse di fare le sue confessioni, la regia ha cambiato inquadratura. Jessica Selassié si è accorta che le telecamere si stavano girando altrove per non riprenderlo più e l’ha detto a Soleil. La ragazza però ha fatto un nome molto grosso: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande“.

Va detto che Gianmaria non ha mai fatto il nome di Belen (almeno da quello che è andato in onda su Mediase Extra). Quindi le sue parole potevano anche essere riferite ad un’altra ex volata in Argentina.

Gessica rivela perchè il #gfvip ha censurato le millanterie di giancoso 😹 pic.twitter.com/3r7esvNGa9 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 30, 2021