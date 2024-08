Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti e innamorati durante un’edizione del Grande Fratello Vip così pregna e ricca di avvenimenti che purtroppo (per loro) sono passati un po’ inosservati. Era l’edizione di Soleil Sorge e dell’alchimia artistica con Alex Belli e Delia Duran, delle sorelle Selassié e di Manuel Bortuzzo; ma anche di Giucas Casella e Francesca Cipriani, di Katia Ricciarelli, dei Basciagoni e delle spaccate di Carmen Russo. Eravamo felici e non lo sapevamo.

Era il 2021 e Gianmaria Antinolfi era entrato in quella casa col ticket di “ex di Belen Rodriguez”. All’interno delle mura di Cinecittà per mantenere quello status ci provò con Soleil Sorge, ebbe un breve flirt con Sophie Codegoni e alla fine puntò la modella Federica Calemme, che entrò settimane dopo. Un amore su cui, almeno personalmente, credevo poco. E invece sono stato fregato perché i due si amavano davvero e si amano tutt’ora: oggi lui le ha regalato un bel brillante.

Antinolfi e Calemme quindi si sposeranno alla faccia di tutti gli haters e di chi non credeva nel loro amore.

Mea culpa.

Un altro amore nato in quell’edizione è stato quello fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due hanno avuto pure una bambina, Celine Blue, ma al contrario della coppia composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, sono stato tutt’altro che stabili. Ora, infatti, pare si stiano di nuovo frequentando dopo l’ennesima rottura.

Gianmaria Antonolfi si sposa, le sue parole durante uno scherzo de Le Iene

Durante uno scherzo de Le Iene, Antinolfi ha parlato così del suo ipotetico matrimonio: “Sto con Federica da 5 anni. Però io il matrimonio… mi mette molta ansia. A me piace vivere le cose per come vengono. Più che altro non vedo mai un matrimonio che dura“. Era aprile. Quattro mesi dopo ecco la proposta. Che plot twist!