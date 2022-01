Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono baciati. A distanza di due giorni dalla puntata del Grande Fratello Vip dove lei ha dichiarato di essere un po’ lusingata ed un po’ infastidita dal corteggiamento di lui, alla fine ha ceduto.

I due si sono baciati in sauna (più precisamente è stato lui a baciare lei) e quando Gianmaria si è staccato, lei si è pulita la bocca con la mano.

Un bacio inaspettato e che ha già fatto molto discutere. C’è chi è fan di questa coppia e chi invece ha accusato i due di esserselo dato questa sera solo perché domani c’è la puntata. Al di là di Federica, Gianmaria ha anche un’altra ship: quella con Alessandro.

Vero o falso che sia questo bacio fra i due potrebbe essere anche uno degli ultimi, perché lui starebbe pensando di ritirarsi nel corso della prossima settimana. Come anticipato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Gianmaria Antinolfi per partecipare al Grande Fratello Vip avrebbe chiesto un permesso ai suoi datori di lavoro. Permesso che scadrebbe a metà di questo mese.

“Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip”. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia a Casa Chi – “Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? Il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà”.