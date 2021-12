Gianmaria Antinolfi per fortuna non soffre di musofobia (ovvero la pura dei topi) perché al Grande Fratello Vip ha avuto un incontro ravvicinato proprio con un roditore. A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio lui a Giacomo Urtis.

“Tu non sai cosa è successo a me!” – ha detto Antinolfi a Urtis – “Io vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori”.