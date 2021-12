La scorsa settimana Gianmaria Antinolfi ha dichiarato che avrebbe abbandonato la casa del GF Vip, ma ieri sera ha cambiato idea. Forse anche per il flirt con Sophie Codegoni, l’imprenditore napoletano ha deciso di restare nella casa di Cinecittà fino a marzo (sempre che non verrà eliminato prima). Ieri sera il gieffino è entrato nella led room ed ha confermato l’intenzione di restare in gioco, ma una volta uscito dalla stanza non ha trovato nessuno ad aspettarlo, nemmeno la sua Sophie, che nel frattempo era a consolare Soleil Sorge. Questo ha mandato su tutte le furie Antinolfi, che dopo la puntata si è sfogato con Jessica Selassié.

“Per me quello che è successo è assurdo. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no. Non era davanti alla porta e nemmeno ad aspettarmi. Per stare a consolare Soleil? Dai ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Soleil l’ha sempre attaccata e lei preferisce starle vicino invece che aspettare me?”

Gianmaria Antinolfi: “Non lascerò correre”.

Nella notte Gianmaria Antinolfi ha assicurato che questa delusione è così grande che non potrà far finta di nulla: “Ci sono rimasto male per come si è comportata. No Jessy non posso lasciar correre o far finta di nulla. Non sto esagerano, è quello che penso adesso. Per me non è una cosa leggera io non la lascerò passare così“.

Certo, come no. Scommettiamo che al primo limone da ubriaco Gianmaria si scioglierà nuovamente come un fiocco di neve al sole?

bo raga dire ciò che volete ma il fatto che Gianmaria abbia notato l’assenza di Sophie quando è uscito dalla led dimostra solo che ci tiene un sacco a lei. #gfvip — BadgalVale (@badgalvale) December 14, 2021

Gianmaria nerissimo perché lui è uscito dalla sala led per dire che rimane ed erano tutti in veranda con soleil. #GFVIP pic.twitter.com/k5UddBQ6Gx — LorenaNo (@LorenaENNE) December 14, 2021