Amore Libero potrebbe diventare il titolo di un nuovo singolo di Jo Squillo, perché ormai quest’anno al Grande Fratello Vip è stato letteralmente sdoganato. Dopo Alex Belli, anche Gianmaria Antinolfi ha infatti confessato di aver avuto in passato un rapporto di “amore libero”.

A domanda diretta se riuscisse a vivere in un rapporto di “amore libero”, Gianmaria Antinolfi ha risposto: “Non ti dico di no, perché dopotutto nella mia vita ho fatto molte esperienza“. L’imprenditore è poi entrato nei dettagli: “Sono stato con una persona che era molto libera e che condividevamo, ma era tipo ‘condividiamo, ok, condividiamo’. Lei era fatta così, ma ognuno è fatto a modo suo“.

Federica Calemme avvisata.

Gianmaria Antinolfi, lunedì si ritirerà ufficialmente

Il napoletano lunedì si ritirerà, come preannunciato dallo stesso Alfonso Signorini durante il momento delle nomination. Parlando con Manila Nazzaro in piena notte, Antinolfi le ha confessato il suo programma settimanale.

“Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”.