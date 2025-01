Gianmarco tronista, 100 corteggiatrici in studio per lui: il commento di Martina

Gianmarco Steri, dopo essere stato respinto da Martina De Ioannon a “Uomini e Donne”, è diventato tronista, scatenando un’ondata di interesse tra le ragazze. La redazione ha ricevuto oltre 8.000 richieste e 100 ragazze sono state selezionate per partecipare alla prima puntata del suo trono. Le corteggiatrici hanno occupato posti negli spalti e tra il pubblico. Durante un’intervista a Verissimo, Martina ha commentato il successo di Gianmarco, definendolo umile e meritevole. Ha notato che lui era un po’ in difficoltà nel video e ha confermato che, nonostante le polemiche, sarebbe stata favorevole a una sua partecipazione.

Ciro, ex rivale di Gianmarco, ha espresso felicità per la sua opportunità, riconoscendo il suo valore nonostante le loro controversie per Martina. I commenti di Martina sono stati più positivi rispetto a quelli di Ciro. Gianmarco ha poi rivelato i suoi sentimenti riguardo al non essere stato scelto da Martina, spiegando che inizialmente pensava di non piacerle perché non lo portava in esterna. Tuttavia, successivamente ha percepito un interesse da parte sua. Riflessioni sul loro percorso hanno rivelato che, pur essendo una bella conoscenza, non si è trattato di un vero fidanzamento al di fuori delle telecamere; per questo motivo, pur sentendosi deluso, non si definisce afflitto dalla situazione.

La domanda rimane su quanto sia probabile un ritorno di Martina come corteggiatrice per Gianmarco nel programma.