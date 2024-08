Gianmarco Tamberi e Thomas Ceccon, c’è maretta fra i due? Il post sospetto

Il nuotatore Thomas Ceccon è tornato a casa con ben due medaglie olimpiche al collo e proprio in queste ore ha condiviso su Instagram un pensiero del comico Andrea Pucci che, indirettamente, ha tirato una frecciatina a Gianmarco Tamberi seppur senza mai nominarlo.

Andrea Pucci (che ricordiamo tutti anche per la pessima battuta su Tommaso Zorzi) su Instagram ha scritto: “Questo è un campione [condividendo una foto di Thomas Ceccon, ndr] si fa i c**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima, vince e se ne va. E poi non lo c**a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore che non è capace. Grande Ceccon“. Un pensiero che Thomas ha condiviso con scritta “Pucci numero 1″.

Il riferimento, seppur senza mai citarlo, è a Gianmarco Tamberi che nel corso di queste Olimpiadi ha più volte aggiornato i fan sul suo stato di salute. Nel mirino delle critiche al saltatore, oltre i suoi aggiornamenti social, anche l’ingresso al campo d’atletica un po’ “teatrale” a detta di molti.

In alcuni casi le opinioni personali lasciano il tempo che trovano

Gimbo🤞🏻#giochiolimpici pic.twitter.com/OMLNMqapoF — NoMore (@veryverylate) August 10, 2024

Ecco la reazione del web alla storia di Ceccon.