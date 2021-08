La medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi è storica per mille motivi (e non solo perché vinta dieci minuti prima di Marcell Jacobs), ma perché condivisa con un altro atleta, Mutaz Barshim del Qatar.

Nessun italiano prima di Gianmarco Tamberi era mai riuscito a salire sul gradino più alto in questa disciplina, prima di lui solo una donna – Sara Simeoni – medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980.

Quando Tamberi e Barshim si sono sfidati per l’oro entrambi hanno fatto lo stesso percorso: hanno saltato tutte le misurazioni al primo tentativo, hanno osservato gli avversarsi fallire lungo la strada verso i 2 metri 39 di altezza che nessuno, purtroppo, è riuscito a superare. Sia l’italiano che il qatariota hanno provato a saltare fino a lassù per ben tre volte ciascuno, ma non ce l’hanno mai fatta.

A quel punto il giudice ha detto loro che avrebbero potuto continuare a sfidarsi uno-contro-uno e quando Barshim gli ha chiesto se invece fosse stato possibile prendere due medaglie d’oro a parimerito, il giudice ha detto che è “possibile” solo a patto che entrambi gli atleti fossero d’accordo. Detto, fatto.

Best Olympic moment I’ve ever seen pic.twitter.com/vZP8XNegVq — Ana Breton (@missbreton) August 2, 2021

Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim: un’amicizia che dura da anni

“Due ori sono meglio che uno, nel salto in alto l’unico avversario è l’asticella” hanno commentato a caldo i due atleti.

Tamberi e Barshim sono amici da anni e spesso si sono scontrati l’uno contro l’altro in varie competizioni di salto in alto. Dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo ed essersi premiati a vicenda, sono anche andati a fare colazione insieme. In questa occasione l’italiano ha preso bonariamente in giro il qatariota per la scelta del pasto: pane, marmellata, uova e wurstel. Anche queste sono le Olimpiadi. Fantastico.