Gianmarco Steri svela segreti e progetti con Cristina Ferrara

L’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a far parlare di sé. Dopo la loro scelta a “Uomini e Donne”, la coppia è stata al centro di varie chiacchiere, inclusi presunti segnali di crisi, ma l’ex tronista ha deciso di fare chiarezza sulla situazione.

Gianmarco, che ha suscitato grande interesse durante il programma grazie alla sua genuinità, ha rivelato che la loro relazione sta procedendo a gonfie vele. In un’intervista a Chi, ha parlato della recente vacanza insieme in Sardegna e dei progetti futuri, sottolineando quanto abbia apprezzato i lati più intimi di Cristina, che non erano emersi durante il programma.

Pur vivendo momenti di intimità, i due sono anche attivi sui social, alternando momenti di condivisione a pause più riservate per godere della loro complicità. Gianmarco ha elogiato la semplicità di Cristina, sebbene abbia notato che è molto precisa e puntuale, a differenza di lui.

Oltre alla vita sentimentale, Gianmarco ha parlato dei suoi progetti professionali. Gestisce il suo salone di bellezza a Roma e manifesta il desiderio di crescere nel suo settore, alla luce della notorietà guadagnata con il programma.

Recentemente, il suo nome è emerso come possibile concorrente del prossimo “Grande Fratello Vip”, alimentando ulteriori speculazioni sul suo futuro in tv. Sarà interessante vedere se questa opportunità diventerà realtà e quale direzione prenderà la sua carriera.