Gianmarco Steri nel cast del Grande Fratello Vip

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip. La voce è circolata già dall’estate, ma sembra essere tornata di attualità dopo la conferma della messa in onda del Grande Fratello Vip.

Gianmarco Steri è diventato uno dei tronisti più amati nella storia di Uomini e Donne grazie al suo carisma e alla sua faccia da bravo ragazzo. Dopo essere stato scartato da Martina De Ioannon e aver intrapreso il percorso sul trono con Cristina Ferrara, è tornato single e ha ripreso a contattare Martina, che aveva appena finito la sua storia con Ciro Solimeno. I due sono ora inseparabili, nonostante le critiche e le insinuazioni che la loro storia sia solo una messinscena.

Si parla anche di una possibile convivenza tra i due, ma loro hanno affermato di voler prendere le cose con calma e non sentire il bisogno di condividere la stessa casa, dato che abitano entrambi a Roma e possono vedersi facilmente. Nel frattempo, è tornata a circolare la voce che Gianmarco possa partecipare al Grande Fratello Vip, una notizia che era già stata avanzata in estate ma che sembra essere più credibile adesso che la messa in onda del programma è stata confermata.

Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini ha già contattato alcuni volti noti della televisione italiana per partecipare al Grande Fratello Vip, e Gianmarco Steri potrebbe essere uno di loro. La notizia è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni, e sembra che il programma debba iniziare con il nuovo anno. Gianmarco non ha commentato la notizia, ma è possibile che non possa rivelare nulla per non rovinare l’effetto sorpresa.