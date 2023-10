Gianmarco Saurino: una scena con Valeria Bruni Tedeschi fa arrabbiare il fidanzato di lei

Ci sarebbero stati attimi di tensione fra Valeria Bruni Tedeschi e il fidanzato Sofiane Bennacer a causa di una scena particolarmente spinta che l’attrice avrebbe girato con Gianmarco Saurino nel film Te L’Avevo Detto.

A raccontarlo è stato Ivan Rota su Dagospia parlando chiaramente di una scenata che Sofiane Bennacer avrebbe fatto alla vista della scena durante la prima alla Mostra del Cinema di Roma.

“Alla Festa del Cinema di Roma, alla proiezione del film Te L’Avevo Detto di Ginevra Elkann è successo un fatto insolito: Valeria Bruni Tedeschi in una scena ha un rapporto molto focoso con Gianmarco Saurino (visto nella serie DOC). Il di lei fidanzato Sofiane Bennacer, adirato per la veridicità della scena, fa per andarsene, lei cerca di trattenerlo, ma niente da fare, lui se ne va e l’attrice lo segue. Lui non ne sapeva niente. Si saranno chiariti?”.