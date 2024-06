Gianmarco Saurino: “Io icona gay? Ecco perché ho partecipato al Pride”

Gianmarco Saurino è stato uno dei protagonisti del Roma Pride della scorsa settimana dove ha partecipato attivamente da sopra un carro. Fra le pagine di Gay.it, in merito a quella esperienza, ha confessato: “Credo che il Pride sia una delle più grandi manifestazioni di umanità che esista“. L’attore ha poi aggiunto:

Al Fatto Quotidiano l’attore ha poi risposto a chi lo etichetta come “icona gay”.

“Non me lo sarei mai aspettato né l’ho cercato in nessun modo. Credo sia successo in maniera molto naturale grazie al film ‘Maschile singolare’ che mi ha traghettato verso la comunità. Mi piace coniugare la mia visione politica per la lotta dei diritti. Ho grande rispetto per chi lo fa da anni e sinceramente a me piace parlare di amore e non di amore omosessuale. Non c’è bisogno di etichettarsi proviamo tutti gli stessi sentimenti in egual modo”