Gianmarco Sansone trionfa e viene celebrato a Poggio a Caiano

Una folla affollata ha accolto Gianmarco Sansone nella Sala della Giostra. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, ha celebrato la recente vittoria del giovane nuotatore, che ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Berlino. Durante l’incontro, Sansone ha condiviso la sua carriera e il suo amore per il nuoto.

Il sindaco Riccardo Palandri ha omaggiato Sansone a nome del Comune, e sono intervenuti anche i membri della giunta comunale e alcuni consiglieri. Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni, ha portato i saluti dell’istituzione sportiva. In sala erano presenti anche l’onorevole Erica Mazzetti, Rita Pieri, fiduciaria della delegazione pratese del CONI, i familiari di Gianmarco, l’allenatrice, il presidente e compagni della sua squadra, la “Esseci”.

Inoltre, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha inviato un messaggio video congratulandosi con il campione per il suo impegno nel nuoto. Anche il presidente regionale della Federazione italiana nuoto ha fatto pervenire un messaggio di apprezzamento.