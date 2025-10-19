17.8 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Sport

Gianmarco Sansone trionfa e viene celebrato a Poggio a Caiano

Da stranotizie
Gianmarco Sansone trionfa e viene celebrato a Poggio a Caiano

Una folla affollata ha accolto Gianmarco Sansone nella Sala della Giostra. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, ha celebrato la recente vittoria del giovane nuotatore, che ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Berlino. Durante l’incontro, Sansone ha condiviso la sua carriera e il suo amore per il nuoto.

Il sindaco Riccardo Palandri ha omaggiato Sansone a nome del Comune, e sono intervenuti anche i membri della giunta comunale e alcuni consiglieri. Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni, ha portato i saluti dell’istituzione sportiva. In sala erano presenti anche l’onorevole Erica Mazzetti, Rita Pieri, fiduciaria della delegazione pratese del CONI, i familiari di Gianmarco, l’allenatrice, il presidente e compagni della sua squadra, la “Esseci”.

Inoltre, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha inviato un messaggio video congratulandosi con il campione per il suo impegno nel nuoto. Anche il presidente regionale della Federazione italiana nuoto ha fatto pervenire un messaggio di apprezzamento.

Articolo precedente
Protocollo per il recupero degli autori di violenza a Ferrara
Articolo successivo
Crisi in Medio Oriente: l’arte della diplomazia nascosta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.