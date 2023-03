Gianmarco primo eliminato al serale di Amici? Stroncato da un prof: “Deve uscire prima”

In questi giorni ad Amici hanno formato le tre squadre che si sfideranno al serale. Ieri Emanuel Lo ha giudicato i ballerini degli altri team ed è stato molto duro, soprattutto con Gianmarco Petrelli. Secondo il coreografo il ballerino dovrebbe essere tra i primi eliminati del serale. Critiche anche per Ramon, che secondo Emanuel manca di presenza e forza.

“Vorrei analizzare le altre squadre, partirei con quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ramon è un ballerino che fuori dal suo – parlo della parte classica e di tutte le variazioni – ha molti punti deboli, tanti punti deboli. Non ha caso si è ripreso la maglia di questo serale solo alla terza sfida che era una variazione. I suoi punti deboli sono ben definibili, sono l’espressività, che non ho mai nascosto, la parte del movimento che è basico, la forza, l’attitudine, la presenza, la forza che ci vuole nel supportare un palco, che deve avere un performer. Non lo vedete come un ‘oddio il ballerino dalla super tecnica’. Lui ha la tecnica e punto. Ma se la tecnica non è supportata si sgretola. Anche nel classico tolta la tecnica lui non ha la spinta di altri ballerini classici”.

Emanuel Lo, giudizi su Gianmarco, Isobel e Mattia.

“Gianmarco invece è un ballerino con una tecnica molto debole. Questo si vede soprattutto se esce dal suo. C’è stato un disequilibrio tra alcune coreografie che ha portato quest’anno, alcune erano carine e altre erano fragili, fatte da ammiccamenti e di movimenti che si ripetevano nel tempo. Come se avesse proposto una cosa sola. C’è differenza tra l’artista e quello che balla tanto per ballare. Secondo me lui è uno di quelli che dovrebbe uscire prima, lui è uno dei più deboli tra tutti. Isobel, come punto debole ha il fatto di non essere nella nostra squadra. Lei è brava, ma non imbattibile. Ricordatevi che tutti voi avete una forza e io non mi preoccuperei di lei onestamente. Il punto debole di Mattia invece è proprio la sua presenza. Lui è carino, ma se vedi bene quello che fa, tecnicamente c’è immaturità ed è piccolo. Non ha forza, carisma e presenza di cui c’è bisogno nel suo stile. A livello di tecnica ok, ma è altalenante soprattutto a livello di tempo”.

In casetta i ragazzi delle altre squadre hanno ascoltato i commenti dei prof Cuccarini ed Emanuel Lo e… #Amici22 pic.twitter.com/aMwmaffaSb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2023

La reazione di Petrelli.