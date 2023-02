Gianmarco Petrelli piange ad Amici dopo i commenti negativi sui social e confessa: “La mia più grande paura”

Questo non è un periodo facile per Gianmarco Petrelli, due settimane fa infatti ha avuto una crisi dopo l’entrata di Paky e un compito molto difficile che gli ha assegnato Raimondo Todaro. Il ballerino infatti crede anche che la sua prof Alessandra Celentano non lo porterà al serale. Secondo il 22enne la coreografa avendo già assegnato due maglie (a Ramon e Isobel), gli preferirà Paky e lui sarà costretto ad abbandonare il talent.

L’alunno della scuola mariana oggi ha avuto un altro crollo e durante il daytime è apparsa la scritta: “Tra una lezione e l’altra Gianmarco Petrelli si isola dagli altri e appare sempre più pensieroso“.

Le lacrime di Gianmarco Petrelli.

Il ballerino nella puntata di oggi di Amici è scoppiato a piangere e poi si è chiuso nel magazzino della casetta per non farsi vedere dai suoi compagni. Subito dopo l’alunno della Celentano ha raggiunto la fidanzata Megan in camera e si è sfogato con lei. Alla base delle sue paure ed insicurezze ci sono anche i commenti negativi letti sui social e il timore di uscire da Amici.

“Lasciamo stare, ero a piangere fino ad ora in magazzino da solo e non sto benissimo. Poi c’era il momento TikTok. Pure se ero preso male ho usato il telefono per vedere qualche video. Ho rivisto i filmati di Amici. Poi ho spento perché mi fa male. Fanno le clip su Paky, Samu e Alessio, su quanto sia forte la classe di hip hop. Poi scrivono ‘Gianmarco non è assolutamente al loro livello’, poi ‘è il più scarso di tutti’, ‘confermo è meno bravo di loro tre’. Non so, è che è una cosa di cui ho sempre sofferto e di cui ho sempre avuto paura. Il fatto di essere escluso e meno degli altri. Mi capitava spesso quando ero piccolo e mi ha portato a chiudermi. Adesso che mi ricapita a 22 anni mi sembra di ritornare a quando ne avevo 7. Mi fa tanto male questa cosa. Oltre la danza, ma umanamente. Forse questa è sempre stata la mia paura più grande. Poi mi ha portato a essere ironico per mascherare. Nasce tutto della paura di essere escluso. Il mio nome nessuno lo sapeva”.