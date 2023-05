Gianmarco Petrelli: l’aneddoto su Maria De Filippi e le parole su Alessandra Celentano

Gianmarco Petrelli è stato fra i ballerini di Amici 22 più amati e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove ha parlato di Alessandra Celentano e di Maria De Filippi.

“Io ho provato ad entrare ad Amici, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Nel 2022 sono riuscito ad entrare. Si conquistare la maestra Celentano non è da tutti, questo merito lo porterò con me per anni. Forse è una delle cose più belle, se non la più bella, perchè dopo anni di tentativi riuscire ad entrare ad Amici proprio grazie alla maestra Celentano è una cosa non da tutti. Ha un valore aggiunto il fatto che lei mi abbia scelto. È stata una grande emozione quando lei mi ha detto di si. Io poi sono molto emotivo, e il mio scoppiare a piangere è stato tutto”.

Gianmarco Petrelli: “Alessandra Celentano mi ha detto ‘tu sei speciale’”

“La Maestra Celentano mi ha sempre differenziato dagli altri ballerini. Una volta mi ha detto: ‘tu sei speciale perché hai qualcosa di diverso dagli altri’. Questa è una frase che mi rimarrà per sempre. Lei è andata oltre il lato della danza, cosa che lei ha sempre dato una certa importanza. Anche quando sono entrato, lei diceva ‘Lo trovo pronto per un futuro’. Poi mi diceva anche che non avrò problemi nella mia carriera futura. Sono cose che ha sempre detto”.

E ancora:

La maestra non ha mai dubitato di me, magari forse qualcuno si, ma era lei che decideva, questo mi dava conforto. Poi lei è una che non ha peli sulla lingua, e che quando deve eliminare qualcuno lo elimina. Finché non mi ha dato la maglia non ci credevo. Io sono uno che non vuole illudersi, però più si avvicinava il serale più ci credevo”.

Le parole su Maria De Filippi

“Quello che mi fa molto piacere è che Maria in questi anni di casting mi ha sempre visto. È come se lei mi seguisse da più tempo. Poi ogni volta si ricordava di me dall’anno prima e questo mi faceva piacere. Ricorderò le nostre chiacchierate a telecamere spente anche con gli altri ragazzi, è un piacere ascoltarla, erano delle vere e proprie lezioni le nostre chiacchierate. Una persona che ha deciso di dedicare il suo tempo a dei giovani che hanno semplicemente 20 anni. È ammirevole il modo con cui si dedica ai ragazzi, è importante e giusto oltre che un vero piacere stare lì e ascoltare una grande persona e soprattutto una professionista come Maria De Filippi”.

Al di là della bravura, possiamo dirlo che Gianmarco Petrelli è stato fra i ballerini più belli ad aver mai partecipato ad Amici o no?