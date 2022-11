Gianmarco Petrelli: la sua ex Claudia pronta a entrare ad Amici 22

Il triangolo no, non lo avevo considerato. E non lo aveva considerato neanche Gianmarco Petrelli, il ballerino di hip-hop che ad Amici 22 ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Megan Ria, nota ai più per aver preso parte al video di Tribale di Elodie.

Il rapporto fra Gianmarco Petrelli e Megan Ria è piuttosto stabile e in occasione del diciottesimo compleanno di lei, lui le ha fatto anche una bella sorpresa. Ma le cose potrebbero ben presto cambiare, dato che Emanuel Lo ha chiesto un casting speciale per far entrare una nuova ballerina di nome Claudia.

“Ho chiesto alla produzione di poter effettuare un casting speciale solo per me, nella giornata di domani. […] E in più ho chiesto anche di ricevere il piazzamento in classifica dei miei allievi. Maddalena, Ludovica e Samu nelle gare di ballo svoltesi fino a questo momento in puntata, nell’eventualità di prendere provvedimenti conseguenti”.

Pochi giorni fa Megan ha compiuto 18 anni e Gianmarco… 🎁 #Amici22 pic.twitter.com/ol6u1ut2N7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 23, 2022

“Sta pensando a una sostituzione, quella più a rischio sono io“, ha immediatamente risposto Ludovica. Ma se si tratta di un nuovo ingresso o di una sostituzione non si sa, quel che è certo è che Claudia non è una Claudia qualsiasi, ma è LA Claudia ex fidanzata di Gianmarco Petrelli.

E ovviamente in Casetta sanno CHI è la Claudia in questione. Il drama è servito.

Gianmarco Petrelli, la sua ex Claudia potrebbe entrare nella scuola. La reazione del web:

NO VABBÈ L’EX DI GIANMARCO MA QUANTO CI GODE LA BIONDINA A CREARE QUESTE DINAMICHE BOH #amici22 pic.twitter.com/aKkEa6dw1s — Meredith&Derek 🦔 loves NDG & Gianmarco 🦁☆ (@karevismysun) November 25, 2022

LA EX DI GIANMARCO PERCHÈ LA BIONDINA VUOLE DRAMA #amici22 pic.twitter.com/xd26vn2eIj — saré (@_blucomeilmare) November 25, 2022