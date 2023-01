Gianmarco Petrelli fa scoppiare una polemica ad Amici: pubblico spaccato in due

Il Capodanno Gate ha lasciato i suoi strascichi e nella casetta di Amici non c’è serenità. Gianmarco Petrelli nel daytime di oggi si è confrontato con NDG e gli ha detto che dovrebbe prendere il ‘positivo’ della squalifica del suo amico Tommy per uscire di più allo scoperto.

“Dato che era chiaro a tutti che tu stavi molto dietro a Tommy e il fatto che Tommy sia andato via ha avuto un lato positivo. Almeno io ho visto la cosa da un punto di vista ‘bello’. Sì perché mi sono detto ‘speriamo che adesso NDG possa sbocciare e uscire fuori per quello che è da solo’. Io credo che tu qui possa diventare amico di alcuni ragazzi in primis di Jore, credo che tu ti possa trovare bene con lui”.

Queste parole su Tommy hanno fatto scoppiare un putiferio su Twitter, c’è infatti chi ha accusato Gianmarco Petrelli di aver detto ‘cattiverie’ su un’amicizia e chi invece ha visto il suo discorso per quello che effettivamente è: un modo per spronare NDG, che vive un momento di crisi.

“La serenità in casetta non c’è più. Siamo tornati come prima, se non peggio. Ognuno sembra che pensa al suo come prima. Però non credo sia solo una mia percezione, dovremmo parlarne tutti. Ognuno dovrebbe dire quello che pensa.

Sicuramene c’è qualcosa e sarebbe bello parlarne tutti. Io ho l’impressione che tanti non dicano le cose adesso. Tu sei un gran parac**o e dici un sacco di ca***te e a me di farmi prendere per i fondelli non mi va e non ho voglia. Quindi io tutte le volte che devo comunicare con te non so se mi prendi in giro o se sei serio. Questa cosa compromette tutti i dialoghi che ho con te ed è ovvio che abbia costantemente dei dubbi”.