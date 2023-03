Gianmarco Petrelli e Samu Segreto al centro del gossip della nuova puntata di Amici

Ieri c’è stata l’ultima registrazione della puntata pomeridiana di Amici, con due alunni eliminati e le ultime maglie assegnate per il serale. Non solo la gara, in studio c’è stato anche spazio per il gossip. Gianmarco Petrelli e Megan Ria infatti si sono baciati (a quanto pare è sono tornati ufficialmente insieme) e pare che Samu Segreto e Maddalena Svevi abbiano mostrato una certa complicità.

“Gianmarco ha ballato sulle note di Break Free di Ariana Grande. Successivamente ha ballato The Loneliest e Due di notte. L’ultima esibizione è stata sulle note di Womanizer.

Isobel ha ballato sulle note di Flowers di Miley Cyrus ed è andata subito al Serale

Alessio ha ballato All of me, una coreo modern poi Cake by the oceon, una coreo hip hop e un’altra coreografia sulle note di Virale di Matteo Romano prima dell’accesso perché lui ha ottenuto la maglia al terzo girone di votazioni da parte dei prof.

Maddalena ha ballato, per il primo turno, Monster di Shawn Mandes e Justin Bieber

Samu ha ballato sulle note di There’s nothing holding me back. Successivamente ha ballato Aldo Ritmo, L’anima vola e Crepe.

Megan ha ballato: What About Us, Can’t get you out of my head e Fiori di Chernobyl

Ramon ha ballato sulle note di La vita splendida di Tiziano Ferro

Benedetta ha ballato un passo a due con Umberto. Quest’ultimo è stato l’unico professionista a esibirsi in puntata”.