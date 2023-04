Gianmarco Petrelli e Megan Ria dopo Amici, il retroscena che non sapevamo

Gianmarco Petrelli e Megan Ria sono due ballerini che si sono innamorati all’interno della casetta di Amici 22 e ora che sono stati entrambi eliminati si godono la loro relazione lontana dalle telecamere.

Quando la scorsa settimana la ballerina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha infatti parlato di “amore forte”.

“Ora nel mio cuore è entrato un ragazzo che si chiama Gianmarco. Non me l’aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo ma non c’era niente di concreto. Poi piano piano ci siamo conosciuti veramente tanto. La cosa che ci lega di più è la stima, la piena fiducia, l’amicizia e l’amore. È un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto. A vedere queste immagini mi si smuove tutto. Purtroppo quando sono stata eliminata non ho potuto abbracciarlo, gli ho lasciato una lettera. Ora faccio il tifo per lui”.