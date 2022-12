Gianmarco Petrelli e Isobel Kinnear sempre più complici: la reazione di Megan Ria

Gianmarco Petrelli ha dimostrato di essere molto protettivo nei confronti di Isobel Kinnear ed il loro rapporto, nel corso di queste ultime settimane, si è sempre più solidificato. Sono in molti, infatti, a sperare in una loro ipotetica ship nonostante lui sia tutt’ora fidanzato con un’altra ballerina della scuola, Megan Ria.

Amici 22: Gianmarco e Isobel sempre più complici e nella scuola entrano tre nuove allieve https://t.co/o0zAeLNxoz #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 14, 2022

Nel daytime andato in onda ieri il ballerino, in compagnia dei suoi compagni Mattia Zenzola e Rita Pompili, si è divertito ad interrogare Isobel in italiano e il video è diventato subito virale. Questo perché lei è molto simpatica ed è praticamente la versione generazione z di Wendy Windham. I millennials mi capiranno.

Dopo qualche settimana dal suo ingresso per Isobel è arrivato il momento dell’interrogazione di italiano 🧑‍🏫 #Amici22 pic.twitter.com/nQhaVzKa0F — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2022

Il post interrogazione è stato immortalato da Gianmarco Petrelli sul suo profilo TikTok e anche qua la complicità fra i due è lampante. “Perché hai la faccia truccata?” le ha chiesto lui; “Porque ho fato tantissimo erore oggi durante l’interogazione con Johnma“, la sua risposta.

La ship è ufficialmente partita e la domanda che molti si sono posti in questi giorni è stata solo una: che fine ha fatto Megan Ria e come avrà preso questa nuova amicizia? A rispondere in maniera indiretta è stata proprio lei condividendo su Instagram una foto scattata insieme a Isobel. Fra gli emoji usati per descriverla un cuore bianco e un abbraccio. Insomma, fra le due non c’è alcuna rivalità né gelosia.