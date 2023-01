Gianmarco Petrelli di Amici: “Seduce il giudice, ballo alla Magic Mike”

La fine della storia con Megan e l’arrivo di un nuovo ballerino del suo stesso stile hanno mandato in crisi Gianmarco Petrelli di Amici. Il 19enne non ha passato una settimana facile nella scuola mariana, ma almeno ha fatto divertire il popolo di TikTok con una sua esibizione (vecchia) commentata dai Choros Ballet (Tim Stodieck, Shinhai Ventura e Tiziano Casu). I tre ballerini e youtuber in questo video diventato virale sul social cinese hanno detto la loro sulla performance di Petrelli giudicata dal noto ballerino classico Jacopo Tissi. La clip ha ottenuto più di 60.000 click e il titolo è proprio: “Gianmarco di Amici seduce il giudice“.

Nel filmato Tiziano Casu dice: “Dai Magic Mike ci siamo, il problema è che lui non mi piace nei piccoli movimenti, nella scioltezza. Però è sensuale. Ha la strategia giusta, anche io avrei fatto così“. E gli fanno eco Shinhai e Tim: “Se lo sta comprando così, diciamo che si sta vendendo bene. Fa pure lo spogliarello dai!”

Ma è Tiziano a notare un dettaglio nel giudice alla fine dell’esibizione: “Guardatelo! Come ha deglutito. Ha proprio sospirato. Ha detto ‘ha una bella presenza’ e ha deglutito nuovamente. Dategli un po’ d’acqua ha la gola secca. Ha pure detto che avrebbe voluto vedere di più!”

Gianmarco Petrelli ha paura di dover abbandonare la scuola di Amici.

La scorsa settimana Giamarco Petrelli si è chiuso in bagno e poi si è sfogato con i suoi compagni: “Onestamente penso che mi caccerà adesso che ha preso Paky. Ragazzi non penso proprio che la Celentano porti al serale due ballerini di hip hop. Ovviamente non mollo, però non ho un bel presentimento. Ho molta paura. Adesso anche Raimondo Todaro mi ha dato una prova difficilissima. Quindi la prossima puntata verrò umiliato e poi eliminato“.