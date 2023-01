Gianmarco Petrelli, come mai non era alla registrazione di Amici

Giovedì scorso hanno registrato la nuova puntata di Amici di Maria, ma in studio mancava qualcuno. I ragazzi del pubblico si sono subito accorti dell’assenza di Gianmarco Petrelli: “A vincere la gara ballo è stata Isobel e ha ottenuto anche l’accesso al Serale e si unisce al Ramon con la maglia color oro. – si legge su Superguida Tv – Assente Gianmarco. Non è stato spiegato il motivo”.

Sui social sono state fatte diverse ipotesi per la ‘scomparsa’ momentanea del ballerino di Alessandra Celentano. Qualcuno ha parlato addirittura di una possibile punizione. In realtà è tutto molto più semplice, il ragazzo (che ha vinto il premio ‘Wow che caldo’ ai Biccy Awards 2022) non è stato bene: “Al termine della registrazione una ragazza chiede dove fosse Gianmarco Petrelli. – riporta Amici News – Alla fan le viene risposto testualmente: ‘Lui è un po’ malatuccio’“. Notizia confermata da una ragazza che era tra il pubblico e che su Instagram ha scritto:”Ci hanno detto che non era in puntata perché non è stato bene. Quindi non preoccupatevi e non fatevi strani pensieri. Nessuna punizione o cose legate a quel capodanno. Non stava troppo bene e basta“.

Gianmarco Petrelli sui colpevoli del Capodanno Gate: “Non si poteva andare avanti così”.

Oltre Ramon, Gianmarco Petrelli è stato tra i primi a lamentarsi del gruppetto dei sei (Wax, NDG, Samu, Maddalena, Valeria e Tommy) coinvolti nel Capodanno Gate: “In questo momento il punto centrale è Wax questo è chiaro. Vi raccontiamo come abbiamo percepito noi le cose senza di voi. La casetta è divisa in due. Noi la notte facciamo molta fatica a dormire. Sentivamo tanto ridacchiare a tutte le ore e non me l’aspettavo da voi. Perché sapete a che ora abbiamo la sveglia. A una certa ora dovremmo andare a dormire. Direi che è palese che la situazione non poteva andare avanti in questa maniera“.