Gianmarco Petrelli, cambiamenti ad Amici: tre importanti novità per il ballerino

Queste non sono state settimane facili per Gianmarco Petrelli nella scuola di Amici di Maria. Il ballerino ha pianto dopo aver letto dei commenti negativi sui social ed è anche andato in crisi quando ha pensato che Alessandra Celentano non lo avrebbe fatto andare al serale e gli avrebbe preferito Paky. In realtà per il 22enne sono arrivate tre belle novità.

Gianmarco Petrelli e la svolta ad Amici 22 (le anticipazioni).

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici e tra i tre ragazzi ad aver conquistato la maglia per il serale c’è anche Gianmarco Petrelli. Non solo il serale, il ragazzo ha anche vinto una sfida voluta da Emmanuel Lo.

“Dopo aver preso la maglia Gianmarco ha fatto scendere tutti e si sono messi a ballare. La Celentano gli ha detto di continuare a lavorare così e di migliorare sempre perché al Serale cercherà di valorizzarlo maggiormente. Prova di improvvisazione voluta da Emanuel Lo – assente in puntata perché malato – dopo aver visto un video di alcuni allievi di danza che parlavano tra loro. – si legge su Superguida Tv – I ballerini si sono confrontati sull’interpretazione. Per i primi 60 secondi dovevano mostrare rabbia, legati al polso con un elastico, per gli altri 60 secondi la felicita. A sfidarsi sono stati: Gianmarco, Samu, Ramon e Paky. Il vincitore? Gianmarco”.

E oltre alla maglia e alla vittoria nella prova di Emmanuel, il ballerino ha ricevuto anche i complimenti di Alessandra Celentano. Secondo la maestra di danza classica il suo alunno avrebbe ottime doti espressive.

“Al contrario degli altri ballerini lui lo trovo molto espressivo. Lui ha fatto un bel lavoro su questo. Guardate tutti le immagini delle sue esibizioni. Ad ogni musica diversa ha un’espressione tutta sua. Come sono differenti le espressioni. A livello di comunicazione e globalità tu sei superiore agli altri. Voi siete avanti nella tecnica, anche se lui sta facendo molti progressi. Però ripeto che come espressività lui comunica di più”.

Come cambiano le cose nel giro di poche settimane.