Gianmarco Petrelli ad Amici costretto a convivere con la fidanzata e l’ex Claudia Laruccia

Quella che sembrava essere un’ipotesi accadrà inevitabilmente nel corso delle prossime settimane: Claudia Laruccia, ballerina ed ex fidanzata di Gianmarco Petrelli, entrerà ad Amici 22.

Tutto è nato quando lo scorso 25 novembre il professor Emanuel Lo ha richiesto un provino speciale proprio per Claudia Laruccia.

“Ho chiesto alla produzione di poter effettuare un casting speciale solo per me, nella giornata di domani. […] E in più ho chiesto anche di ricevere il piazzamento in classifica dei miei allievi. Maddalena, Ludovica e Samu nelle gare di ballo svoltesi fino a questo momento in puntata, nell’eventualità di prendere provvedimenti conseguenti”.

L’esito del provino non è stato però rivelato, ma nella nuova puntata registrata questa settimana (e che vedremo domenica 11), Ludovica Grimaldi è stata eliminata. Ecco cosa si legge sulle anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTv:

“A salutare la scuola di Amici 22, per volere di Emanuel Lo, è stata la ballerina Ludovica. Cosa è accaduto? Come mai si è giunti a questa decisione? Per la sua posizione in classifica. La ballerina è risultata essere ultima. Ludovica aveva già ricevuto diversi avvisi dal suo stesso professore che le aveva chiesto di prendere la sua permanenza nella scuola di Amici 22 in maniera diversa e di mettere una marcia in più. Da precisare: Ludovica non è risultata ultima nella classifica odierna della gara ballo giudicata da Garrison, Veronica e Kledi. La ballerina è risultata ultima nella classifica generale voluta da Alessandra Celentano con i risultati di tutte le gare di ballo”.

Con questa eliminazione Emanuel Lo sarebbe rimasto con soli due allievi, per questo motivo l’ingresso di Claudia Laruccia sembrerebbe essere scontato. La ballerina ha un “conto in sospeso” anche con Mattia Zenzola dato che l’anno scorso ha provato a sfidarlo per entrare nella scuola di Amici, senza però riuscire nell’impresa.

Gianmarco Petrelli si ritroverà così a vivere in casetta con l’attuale fidanzata Megan Ria e l’ex Claudia Laruccia.