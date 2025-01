Gianmarco parla del suo trono, di Martina e della ragazza ideale.

Con la scelta di Gianmarco Steri come nuovo tronista, Maria De Filippi ha ottenuto un grande successo. Già pochi giorni dopo l’annuncio, sono arrivate 8000 telefonate alla redazione di Uomini e Donne da parte di ragazze desiderose di conoscerlo. Durante l’ultima registrazione, ben 100 corteggiatrici si sono presentate in studio, costringendo la produzione a collocarle anche dietro a Maria De Filippi per mancanza di sedie.

Gianmarco ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, esprimendo la sua sorpresa per l’afflusso di corteggiatrici. Ha parlato della sua esperienza con Martina, che ha scelto Ciro, rivelando di aver inizialmente pensato di non piacerle poiché non lo portava in esterna. Nonostante il suo interesse per lei, non si è sentito completamente deluso, poiché non avevano mai costruito una relazione al di fuori delle telecamere.

Riguardo alla sua ragazza ideale, Gianmarco ha affermato di essere attratto sia da more che da bionde, sottolineando che, pur apprezzando l’aspetto fisico, non ha un canone estetico rigido. Nella prima registrazione del suo trono, ha iniziato a ballare e a conversare con le corteggiatrici, eliminandone diverse per fare selezione, mantenendo però una decina di candidate.

L’eco di questa nuova stagione è già notevole, con oltre 8000 ragazze che hanno risposto alla chiamata del tronista, un fenomeno che non si vedeva da tempo nel format. Questo entusiasmo dimostra chiaramente la grande attrattiva di Gianmarco e il potenziale di questa edizione di Uomini e Donne.