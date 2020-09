Gianmarco Onestini è stato uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna e la sua relazione con la modella Adara Molinero – nata sotto l’occhio delle telecamere – ha fatto sognare moltissimi spagnoli e gli ha fatto vincere un altro reality, nato sulla scia del successo del GH Vip.

Suo fratello Luca Onestini qualche giorno fa è stato ospite a Casa Chi, programma web del settimanale di Alfonso Signorini, dove ha parlato di suo fratello e del razzismo che ha subìto in Spagna.

“Gianmarco ha lavorato molto all’estero, ha fatto dei reality in Spagna e devo dire che là non c’è assolutamente questa sensibilità [sulle parole razziste, ndr], pensate che lui per i primi tre mesi non è mai stato chiamato per nome. Lo chiamavano pasta, spaghetti, maccheroni, l’italiano. Questo non succede in Italia, siamo avanti anni luce rispetto agli altri paesi”.