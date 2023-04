Gianmarco Onestini viene citato a Supervivientes e partecipa a un altro reality show

Gianmarco Onestini – secondo gli ultimi rumor – sarebbe dovuto essere uno dei naufraghi dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma alla fine, come abbiamo potuto notare, non è mai partito.

Il fratello minore di Luca Onestini però fatturerà lo stesso, dato che parteciperà a un altro reality show spagnolo, Solos, in cui vivrà in completa solitudine dentro un’appartamento spiato h24. All’interno dell’appartamento potrà ricevere videochiamate e visite da persone che hanno un conto in sospeso con lui. Questa è la seconda volta che Gianmarco Onestini partecipa a Solos dato che in Spagna è amatissimo.

SORPRESAAAAAAAAAA 🎉 mañana vuelvo a MI PISITO DE @solosmitele 😍😍 Que ganasssss de volver a estar juntos 💙💙💙 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) April 25, 2023

Gianmarco Onestini viene citato a Supervivientes

Il nome di Gianmarco Onestini è stato citato anche nell’ultima puntata di Supervivientes durante un momento di sconforto di Artur Dainese, modello ucraino che vive a Milano e noto nel nostro paese per essere stato un tentatore di Temptation Island Vip.

Finito in nomination con due persone molto famose in Spagna, il conduttore ha così rassicurato il modello: “Non preoccuparti, ci sono molte persone che sono venute in Spagna completamente sconosciute e questo non è stato un impedimento al loro raggiungimento di posizioni importanti nei reality show a cui hanno partecipato. Ad esempio, chiedi ad Adara di Gianmarco”.

L’allusione ovviamente è alla storia d’amore (tutt’altro che finita bene) che Adara Molinero ha vissuto al Gran Hermano Vip con Gianmarco Onestini, allora presentato come “modello e influencer italiano” sconosciuto al pubblico spagnolo.

Adara Molinero al vetriolo contro Gianmarco Onestini, che sbotta: “Si è inventata tutto” https://t.co/e9esLKoyN7 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 25, 2023

“Gianmarco è un ragazzo italiano che ha fatto qualche reality qua in Spagna, aveva il tuo stesso stile“, ha risposto lei.