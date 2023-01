Gianmarco Onestini su Luca e Nikita: “Lei inscena siparietti per fare la vittima”

Nikita Pelizon (che conosceva già Gianmarco Onestini) dal primo giorno in cui è entrato Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip ha confessato di avere una cotta per lui. Il vippone però, dopo un inizio di flirt, ne ha preso le distanze e i fan della fatina blu sono insorti su Twitter accusandolo di averla illusa, usata, screditata, manipolata e presa in giro. Un inizio di flirt mai ufficialmente sbocciato con i due che ad oggi si accusano reciprocamente di aver distorto la realtà.

Nikita e Onestini litigano e chiudono: “Ti inventi tutto, non ti parlo più!” https://t.co/7bKAAxlLEI #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 25, 2022

Fra Nikita Pelizon e Luca Onestini non c’è mai stato neanche un bacio, niente di niente, se non qualche palpata sotto le coperte dichiarata da lei ma smentita da lui. Ma ad ogni modo i due hanno da tempo superato l’età del consenso e quindi il problema neanche si pone.

I Nikiters però – dopo aver visto al loro beniamina piangere per lui – l’hanno presa sul personale dichiarando una guerra immotivata a Onestini accusandolo di essere entrato al Grande Fratello Vip con il solo scopo di illuderla e screditarla.

La strategia è screditarla — Zoë (@maryline2514) January 2, 2023

Gianmarco Onestini su Luca e Nikita

Questa settimana anche Gianmarco Onestini fra le pagine di Novella 2000 ha detto la sua.

“Non sono d’accordo sul fatto si stesse instaurando un rapporto intimo. Luca e Nikita stavano semplicemente iniziando a conoscersi. Mio fratello è stato molto rispettoso nei suoi confronti dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse, un altro al suo posto ne avrebbe approfittato per poi scaricarla il giorno dopo, come ha fatto Antonino con Oriana. E quando Nikita ha iniziato a inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha cominciato a parlare male di Luca alle sue spalle è crollato tutto. Se c’è una cosa che Luca non sopporta sono le menzogne”.

E ancora: