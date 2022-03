Gianmarco Onestini nel nostro paese è famoso solo per essere il fratello del più noto Luca Onestini e per aver partecipato (non lasciando il segno) ad una edizione del Grande Fratello. In Spagna, invece, è una vera e propria celebrità: è stato il personaggio di punta del Gran Hermano Vip, di Supervivientes ed ha pure vinto il reality show El Tiempo Del Descuento.

Quest’anno era stato preso in considerazione da Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, ma alla fine l’incontro è stato un nulla di fatto. Per sua fortuna però Gianmarco Onestini non resterà senza lavoro, dato che dal prossimo 15 marzo sarà nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show nelle vesti del secchione.

Chi sarà la sua Pupa non ci è dato saperlo, quel che è certo è che ritroverà nel programma la sua ex cognata, Soleil Sorge, nel ruolo di giudice. Soleil e Gianmarco non sono mai andati d’accordo ed in passato se le son dette di tutti i colori. Che sia questo un modo per la Sorge per vendicarsi?

Gianmarco Onestini secchione ne La Pupa e il Secchione Show

Barbara d’Urso, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, ha dichiarato: