Gianmarco Onestini contro Nikita Pelizon: “Impara a rispettare le volontà delle persone”

Gianmarco Onestini ha sbottato su Twitter.

In questi giorni Nikita Pelizon ha cercato – invano – un riavvicinamento con Luca Onestini, sia invitandolo a una cena vinta durante una prova, sia chiedendogli un confronto faccia a faccia. Lui però ha sempre mantenuto il punto sottolineando in più riprese di non averci mai provato con lei e di averla sempre vista come un’amica. La cotta che lei aveva nei suoi confronti non sarebbe mai stata ricambiata e nonostante un piccolo flirt iniziale per ‘annusarsi a vicenda’ lui non sarebbe mai andato oltre. Lei ovviamente sostiene il contrario e parlando con Antonella le ha anche raccontato di fatti e aneddoti avvenuti fra loro due mai ripresi dalle telecamere.

Nikita e Onestini: lei racconta un fatto non inquadrato dalle telecamere https://t.co/oR2UEmYik5 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 23, 2023

Toccate, palpate e provocazioni mai andate in onda che Luca Onestini nega di aver fatto. Per questo motivo su Twitter suo fratello Gianmarco Onestini, rispondendo indirettamente all’hashtag #FuoriOnestini ha scritto: “Cara Nikita, un NO è un NO. Impara a RISPETTARE la volontà delle persone e non inventarti una “realtà parallela” solo perché non sei stata ricambiata. HAI STUFATO. #iostoconluca #gfvip #BastaYa“.

Cara nikita, un NO è un NO, impara a RISPETTARE la volontà delle persone e non inventarti una “realtà parallela” solo perchè non sei stata ricambiata .

HAI STUFATO. #iostoconluca #gfvip #BastaYa — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 22, 2023

Il tweet ha ovviamente scatenato le nikiters.

AVETE FALLITO IN ITALIA FORSE IN CILE AVRETE PIU FAMA pic.twitter.com/DRwr9o7uvE — Aliona (@BerAliona) January 22, 2023

Prendi tuo fratello e tornate in Spagna perché qui in Italia non siamo fessi.

INCHINATEVI ALLA REGINA.#Gfvip #nikiters pic.twitter.com/BkHzK3Bn2P — ei blondie.🧋 (@alessiah79) January 22, 2023

Questi tweet cringe mi fanno quasi rimpiangere i video (ancora più cringe) di Onestini Senior su TikTok.

Gianmarco Onestini su Nikita: “Non mi convince”

Ospite da Barbara d’Urso lo scorso novembre, Gianmarco Onestini ha così parlato di Nikita Pelizon.