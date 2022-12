Gianmarco Onestini contro la sorella di Nikita: “Hai commesso un reato!”

Da settimane la sorella di Nikita sta attaccando Luca Onestini per il comportamento che ha avuto con la gieffina. Ieri Jessica Pelizon ha esagerato e sotto ad un suo tweet (adesso eliminato) è intervenuto Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca ha accusato la donna di diffamazione: “Questa campagna d’odio e di diffamazione che stai alimentando é vergognosa e costituisce reato. Hai superato ogni il limite, ti avviso che non sarà tollerato altro“.

Jessica oltre ad aver rimosso il suo tweet ha anche tentato di giustificarsi: “La mia intenzione non era assolutamente diffamare tuo fratello o crearti problemi, avevo riportato il ragionamento che aveva fatto in programma Soleil, comunque ho cancellato i tweet e ti ringrazio di avermi scritto, l’ho apprezzato. Buon proseguimento“.

Rispondendo ad un utente Jessica ha continuato a parlare dell’accaduto: “Vero ma non ha offeso me, io non sono Nikita, Gianmarco è stato gentile a farmi notare che, riportando le parole di Soleil, involontariamente stavo sbagliando, gli ho chiesto scusa ,non è necessario che vi arrabbiate, tranquilli abbiamo risolto civilmente. […] Ho rimosso quel tweet e non ci sono più problemi“.

Avrei potuto ricambiare con la stessa moneta ma non mi appartengono certi comportamenti,non voglio diventare uguale a chi mi attacca. Peace and love ❤️ — Jessica (@JeyPelizon) December 29, 2022

La mia intenzione non era assolutamente diffamare tuo fratello o crearti problemi, avevo riportato il ragionamento che aveva fatto in programma Soleil,cmq ho cancellato i tweet e ti ringrazio di avermi scritto, l’ho apprezzato. Buon proseguimento. — Jessica (@JeyPelizon) December 28, 2022

La sorella di Nikita continua comunque a nutrire delle perplessità su Luca: “Guarda come si è già comportato nelle altre storie dei reality e hai la risposta, mi dispiace tanto per Oriana che si è avvicinata a lui. Vi conviene iniziare già a prepararle qualche aereo per tirarla su di morale“.

Gianmarco Onestini e l’opinione su Nikita.

“La mia opinione sincera al 100? Diciamo che ci sono delle cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Allora per esempio: lei è una ragazza che quando è entrata ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona. Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori. Successivamente ad esempio ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social. Come terza cosa aveva un po’ flirtato con George Ciupilan e allora io dico”.