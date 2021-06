Gli italiani continuano a portare avanti l’edizione spagnola di Supervivientes e dopo l’eliminazione di Valeria Marini (che in due mesi ha praticamente litigato con tutte le donne) la palla ora è passata a Gianmarco Onestini che è stato costretto ad assumersi tutte le responsabilità.

Valeria Marini accarezza Gianmarco Onestini e gli confessa: “Ho una libido molto alta qua sull’Isola” https://t.co/4X4MWTEc8D — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 6, 2021

Ieri l’italiano è stato infatti punto da un ragno velenoso e le sue grida di dolore hanno allarmato la produzione che ha immediatamente fatto intervenire il medico che lo ha medicato e disinfettato.

Durante la puntata in diretta, Gianmarco – in lacrime – ha raccontato che quello è stato il momento peggiore da quando è sbarcato in Honduras, ma che ora sta bene e non intende abbandonare il gioco.

Supervivientes è infatti arrivato al suo giro di boa e fra poco più di un mese eleggerà il suo vincitore. Questa edizione in Spagna è stata particolarmente fortunata ed infatti negli uffici di Milano di Mediaset si è ipotizzato di trasmetterla – doppiata in italiano – nel palinsesto estivo della rete. Probabilmente su La 5, anche se non è da escludere Canale 5.